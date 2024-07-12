Ankara'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Eymir Mahallesi'nde üç gün önce çocuğa saldıran köpekler, vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı.

Yaralanınca hastaneye kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba Bahadır Aslan, oğlunun bacağında derin yaralar oluştuğunu söyledi.

"Oğlumuz unutamayacağı bir korku yaşadı"

Tedavi sürecinin devam ettiğini aktaran Aslan, "Oğlumuz unutamayacağı bir korku yaşadı. Buradaki hayvanların bir an önce toplatılmasını ve barınaklara götürülmesini istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Çocuk ise "Köpek korkum vardı, şimdi daha da arttı." dedi.