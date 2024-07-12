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İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak sahte kimlik kartı düzenleyen şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da, İçişleri Bakanlığının ismini kullanarak sahte kimlik kartları düzenleyen şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 19:16, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 19:20
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İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak sahte kimlik kartı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, dün, bakanlığın adını kullanarak kimlik kartları düzenleyen şüphelilerle ilgili, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı etiketlenerek ihbarda bulunulduğunu belirtti.

Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu ihbarın değerlendirildiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Çalışmalar sonucu, E.V. ve aynı araç içerisinde bulunan F.A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', 'belgede sahtecilik ve nüfuz ticareti' suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

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