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Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Temmuz 2024 23:00, Son Güncelleme : 12 Temmuz 2024 23:23
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Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, yer sabit yörüngede görev alan Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında ikinci ateşleme sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gururumuz Türksat 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor. Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz."

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