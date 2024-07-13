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İstanbul'da sıcak hava ve nem etkili oldu

İstanbul'da genel hava sıcaklığı gece itibarıyla 25,7, hissedilen sıcaklık ise 28,2 derece olarak ölçüldü. Megakentte nem oranı yüzde 82 olarak kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 08:35, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 08:36
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İstanbul'da sıcak hava ve nem etkili oldu

İstanbul'da dün gece saatlerinde sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçe ilçe farklılık gösterirken, bazı yerlerde nem oranı yüzde 90'ı aştı.

Ataşehir'de nem rekor seviyeye ulaştı

Adalar'da hava sıcaklığı 26,4, hissedilen sıcaklık 30,2, nem oranı yüzde 89 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı yüzde 82'yi buldu, Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,2, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı.

Avcılar'da hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,5, nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Bahçelievler'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,5, nem oranı yüzde 80 olurken, Bakırköy'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,5, nem oranı yüzde 80 olarak kaydedildi.

Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,2 iken, nem oranı yüzde 84 olarak ölçüldü.

Bayrampaşa'da hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı yüzde 89 iken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı 25,1, hissedilen sıcaklık 28,7, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9 iken, nem oranı yüzde 80'e ulaştı, Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 26,4, hissedilen sıcaklık 29,5, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü.

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı 25,1, hissedilen sıcaklık 28,7 iken, nem oranı yüzde 98'i buldu.

Çatalca'da nem yüzde 99'a ulaştı

Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24, fakat nem oranı yüzde 92 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4 iken, nem oranı yüzde 99'a ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7, nem oranı yüzde 85 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,6, nem oranı yüzde 88 olarak ölçüldü.

Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9 olurken, nem oranı yüzde 92'lere ulaştı.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8 iken, nem oranı yüzde 87 olarak ölçüldü.

Fatih'te hava sıcaklığı 25,5, hissedilen sıcaklık 27,6, nem oranı ise yüzde 77'yi buldu.

Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,7, nem oranı da yüzde 89'a ulaştı.

Kadıköy'de, hava sıcaklığı 26,5, hissedilen sıcaklık 30,3, nem oranı da yüzde 88 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı 25,2, hissedilen sıcaklık 28,9, nem oranı da yüzde 98'i buldu.

Kartal'da hissedilen sıcaklık 30 dereceyi aştı

Kartal'da hava sıcaklığı 26,6, hissedilen sıcaklık 30,5, nem oranı da yüzde 88 ölçüldü.

Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 26, hissedilen sıcaklık 28,5, nem oranı yüzde 80 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı 26,6, hissedilen sıcaklık 30,5, nem oranı da yüzde 88 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4 iken, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı yüzde 88'e ulaştı.

Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı ise yüzde 97 olarak kaydedildi.

Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7 iken, nem oranı yüzde 89'a ulaştı.

Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,6, nem oranı ise yüzde 88 olarak ölçüldü.

Sultangazi'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,6, nem oranı yüzde 86 olarak kaydedildi.

Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24, nem oranı da yüzde 81'i bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı 25,1, hissedilen sıcaklık 28,8, nem oranı da yüzde 99'a ulaştı.

Tuzla'da hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,6 iken, nem oranı da yüzde 88'i buldu.

Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,1 olmasına karşılık, nem oranı yüzde 100 olarak ölçüldü.

Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4, nem oranı yüzde 83'e ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,2, nem oranı da yüzde 82'e ulaştı.

Megakentte genel hava sıcaklığı gece itibarıyla 25,7, hissedilen sıcaklık 28,2 derece ve nem oranı yüzde 82'yi bulurken, Marmara Denizi'ne sınır ilçelerdeki deniz sıcaklığı 23 ila 27 derece arasında kaydedildi.

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