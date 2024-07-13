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Kadının kızlık soyadı yargı paketine giriyor!

9. Yargı Paketi revize ediliyor. Evli kadınların, kızlık soyadını tek başına kullanmasının önü açılacak. Türkiye'de 27 milyon kadın kocasının soyadını kullanırken, sadece kızlık soyadını kullananların sayısı ise 900 civarında.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 07:14, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 07:10
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Kadının kızlık soyadı yargı paketine giriyor!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre TBMM gündemindeki 9'uncu Yargı Paketi'nde yer alan kadınların kızlık soyadını kullanabilmelerine yönelik düzenlemede revizyona gidilmesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, kadının evlendikten sonra sadece kızlık soyadını kullanmasını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etmişti. Bu kapsamda getirilen yeni düzenlemede, kadının evlendikten sonra isterse kocasının soyadı ile birlikte kızlık soyadını kullanabileceği öngörülüyor.

DEĞİŞİKLİK GELİYOR

Ancak kamuoyunda ve muhalefet cephesinde kadınların evlendikten sonra da tek başına kızlık soyadlarını kullanabilmesinin önünün açılması gerektiği tartışılıyordu. Yargı Paketinin TBMM Adalet Komisyonunda 20 saat süren görüşmelerinde de aynı konu tartışıldı. Adalet Komisyonu Başkanı AK Partili Cüneyt Yüksel, "Grubumuz bu konuda değerlendirme yapıyor, bütün etki analizleri yapılarak bir noktaya varılacak, bir değişikliğe gitme ihtimali çok yüksek" dedi.

"AİLE BİRLİĞİ BOZULUR"

Düzenlemeye itiraz eden MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, komisyondaki tartışmalarda "Bir kakofoni ve kargaşa yaşanır. Kadınlara zorla yaptırılan bir şey de yok. Adamla evlenmişse, adamın soyadını taşımayı niye reddetsin? Böyle evlilik birliği olmaz. Karı koca olmuşlar, 'Ben senin soyadını taşımak istemiyorum' diyor. Böyle olmaz. Türk milletinin temel taşı olan aile kurumunun korunması adına önemli görüyoruz" dedi.

GÖZGEÇ'TEN İTİRAZ

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, "Kadının kendi soyadını, kocanın farklı soyadı kullanması, belki daha sonra çocuğun farklı soyadını kullanması, bunların aile birliği ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Bir kadının kızlık soyadını tek başına kullanmayıp, eşinin soyadıyla birlikte kullanmasının veya kullanmamasının sanki kadınların, hayatın her alanında etkin olmasının önünde engel gibi gösterilmesi yanlıştır" diye konuştu.

NET KARAR YOK

Edinilen bilgilere göre, AK Parti'de de soyadı tartışmalarına yönelik bir toplantı yapıldı. AYM'nin kararı doğrultusunda kadınların tek başına kızlık soyadını kullanabilmelerine yönelik görüşler dile getirildi. Yargı Paketinin genel kuruldaki görüşmelerine kadar, bu konuda net bir karara varılması bekleniyor.

1 MİLYON KADIN

AK Parti'de, teklifte yer alan, "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Şu kadar ki; kadın evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir" şeklindeki maddeye kadının tercihine bağlı olarak evlendikten sonra da kızlık soyadını tek başına kullanabilmesine yönelik hüküm eklenmesi görüşü ortaya çıktı. Türkiye'deki evli kadınların 27 milyonunun kocasının soyadını, bir milyonunun hem kocasının hem de kızlık soyadını birlikte kullandığı, 900-1000 civarındaki kadının ise sadece kızlık soyadını kullandığı bilgisi verildi.

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