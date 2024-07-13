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'Bakan Fidan'ın Türk partisi mensuplarıyla görüşmediği iddiası doğru değil'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadaki "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kuzey Makedonya ziyaretinde hiçbir Türk partisi mensubuyla görüşmedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 07:30, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 07:13
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'Bakan Fidan'ın Türk partisi mensuplarıyla görüşmediği iddiası doğru değil'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya ziyaretinde hiçbir Türk partisi mensubuyla görüşmediği" iddiasını yalanladı.

Bakan Fidan'ın 13 Haziran 2024'te gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyaretinde Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında katılımcılara hitap ettiği hatırlatıldı.

Bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla istişarelerde de bulunduğu belirtilen Fidan'ın, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Başkanı Tahsin İbrahim, Hak ve Demokrasi Hareketine mensup milletvekili Salih Murat ve aynı harekete mensup Süleyman Baki ile özel görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatıldı.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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