Güvensiz ürünleri piyasaya sürenlere 12,6 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlendi. Mevzuata uygun olmayan bu ürünleri piyasa arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 10:44, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 11:41
Ticaret Bakanlığı tarafından yılın ilk yarısında gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 1912 firmada, 3 bin 370 parti ürün denetlendi. Mevzuata uygun olmayan bu ürünleri piyasa arz edenlere 12 milyon 695 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.