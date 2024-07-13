YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
3 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 10:23, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:27
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.
Adaylar, 2024 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.