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Türksat 6A en uzak yörüngede görev yapacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor. Uydu, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 10:33, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:36
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Türksat 6A en uzak yörüngede görev yapacak

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan salı günü Türkiye saatiyle 02.30'da Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle Fırlatma Kompleksi 40'tan uzaya gönderildi.

Uzay yolculuğu başlayan uydudan ilk sinyal 67. dakikadan itibaren alınmaya başlandı.

İkinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A'yı yörüngesine taşımak için 1 saat 20 dakika süren ilk ateşleme 3 gün önce başarıyla gerçekleştirilirken, 1 saat süren ikinci ateşleme dün tamamlandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, 5 ateşleme manevrasıyla yörüngeye taşımış olacak.

Yörünge yolculuğu 12 gün sürecek

Uydunun yörünge transfer yolculuğu 12 gün sürecek ve bu aşamadan itibaren yörünge testleri aşamasına geçilecek. Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı 9'a yükseldi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle ülkenin aktif uydu sayısı 9'a yükseldi.

Türkiye'nin, Türksat 6A öncesinde 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B) ve 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE) olmak üzere aktif 8 uydusu bulunuyordu. Türksat 6A, filonun 9'uncu faal uydusu haline geldi.

Türksat 6A, 8,4 kilovat güce sahip bulunuyor. 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki uydu ile Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da uzaydan Türkiye'nin kapsama alanına girmiş olacak.

Ülke uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Türksat 6A'nın üretiminde yerli mühendisler büyük rol oynadı. Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin bu tecrübesi sonucu uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi bekleniyor.

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