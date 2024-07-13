Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Başkentte öğle saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 11:30, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 11:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, öğle saatlerinden itibarenAnkara'nın Kahramankazan, Akyurt, Pursaklar, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan ve Polatlı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.