Van'da kanala düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sürücünün yaralı çıkarılan diğer oğlu Ömer Korkmaz, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup amirliği dalgıçları, 112 Acil Sağlık ekibi ve UMKE personeli yönlendirildi.

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