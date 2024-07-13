İsrail Gazze kentinde bir camiyi hedef aldı: 10 ölü, 20 yaralı
İsrail Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü 20 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 15:25, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:23
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camii'ni hedef aldığını söyledi.
Basal, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını açıkladı.
El-Mevasi'deki saldırılarda 71 kişi hayatını kaybetmişti
İsrail ordusunun, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda da 71 kişi hayatını kaybetmişti.