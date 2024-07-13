İzmir'de 2 cana mal olan elektrik kaçağının kaynağı araştırılıyor

Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın İzmir'deki sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya dair incelemeler sürüyor. Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı.

Bölgeye giriş-çıkış izni verilmiyor

Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak. Olayın olduğu bölgeye araç giriş çıkışına izin verilmiyor.

Görgü tanığı olayı anlattı

Görgü tanıklarından Sevda Çelik olayla ilgili: "Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu. 10-15 dakika civarı suda yattılar. Sonra halatla çekmeye çalıştılar. Adamı kendine getirmeye çalıştılar. Adam kendine geldikten sonra hastaneye götürdüler. Sonra kadına masaj yaptılar" ifadelerini kullandı.

Yardım etmek isterken...

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmeye çalışırken akıma kapılarak arkadaşının yanına düşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.