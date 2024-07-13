Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 16:02, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:04
Z.D. idaresindeki 38 D 7179 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Z.D. ile araçtaki H.D. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan A.K. ve F.K. ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.