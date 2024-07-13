İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü

İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
'Bakan Fidan'ın Türk partisi mensuplarıyla görüşmediği iddiası doğru değil'
'Bakan Fidan'ın Türk partisi mensuplarıyla görüşmediği iddiası doğru değil'
Kadının kızlık soyadı yargı paketine giriyor!
Kadının kızlık soyadı yargı paketine giriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış istiyoruz
Hava sıcaklığı 35, nem yüzde 78 olarak ölçüldü!
Hava sıcaklığı 35, nem yüzde 78 olarak ölçüldü!
Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi
Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu
Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu
10 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı
İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM'de
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM'de
Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
Cumhurbaşkanlığından lise ve üniversite tercihi yapacak gençlere destek
Cumhurbaşkanlığından lise ve üniversite tercihi yapacak gençlere destek
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Türkü gerçek oldu, o il valisiz kaldı
Türkü gerçek oldu, o il valisiz kaldı
Bakan Şimşek: İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor
Bakan Şimşek: İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor
Türkiye'de en fazla SUV otomobiller tercih ediliyor
Türkiye'de en fazla SUV otomobiller tercih ediliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 16:37, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:40
Yazdır
İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda, Filistin El'an Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Muhammed Manhal Ebu Armane'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 159'a yükseldiği bildirildi.

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 281 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 98 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 443'e, yaralananların sayısının da 88 bin 481'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

"İnsanlar tükendi"

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Aileler zorla yerinden edilmeye devam ediyor. Bazıları okullara ve hasarlı binalara sığınıyor, bazıları ise derme çatma çadırlarda yaşıyor. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." açıklamasını yapmıştı.

"İnsanlar tükendi." ifadesine yer verilen açıklamada, derhal ateşkes çağrısı yapılmıştı.

Refah'a kara saldırısı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber