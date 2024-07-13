Immobile, Beşiktaş'ta: 2 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 17:42, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 17:45
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ciro Immobile'ye sezon başına 6 milyon euro ödeneceği aktarıldı.
Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.