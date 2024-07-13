Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
'Bakan Fidan'ın Türk partisi mensuplarıyla görüşmediği iddiası doğru değil'
'Bakan Fidan'ın Türk partisi mensuplarıyla görüşmediği iddiası doğru değil'
Kadının kızlık soyadı yargı paketine giriyor!
Kadının kızlık soyadı yargı paketine giriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış istiyoruz
Hava sıcaklığı 35, nem yüzde 78 olarak ölçüldü!
Hava sıcaklığı 35, nem yüzde 78 olarak ölçüldü!
Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi
Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu
Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu
10 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı
İŞKUR Türkiye'de en çok aranan meslekleri açıkladı
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM'de
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM'de
Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
Cumhurbaşkanlığından lise ve üniversite tercihi yapacak gençlere destek
Cumhurbaşkanlığından lise ve üniversite tercihi yapacak gençlere destek
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir, şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır. Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır." dedi. Terörle mücadeleye ilişkin de mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Kuzey Irak'taki Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 18:17, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 18:19
Yazdır
Erdoğan: Gazze'de yaşananlar savaş değil, düpedüz soykırımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subay Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye sahasında terör örgütünün iyice kapana sıkışmış durumda olduğunu söyledi.

"Kuzey Irak'taki Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." diyen Erdoğan, "Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da vardı. Erdoğan, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. Bu utanç lekesi ne masumların kanlarını dökenlerin ne de seyredenlerin alınlarından asla temizlenmeyecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Askeri eğitim sistemimizin aynı kalması geriye gitmesi asla tahayyül edilemez. Vatan savunması dahil hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz. Coğrafi bakımdan stratejik avantajlar sunduğu kadar tehditleri de beraberinde getiren konumda yer alıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını geride bırakmak üzere. Yakın gelecekte savaşı sona erdirmeye dönük güçlü bir irade de görülmüyor. Bölgemizin bir müddet daha savaşın yükünü çekmeye devam edeceği anlaşılıyor.

Kimseye bir faydası olmayan bu kan deryasını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gazze'deki katliamı anlatmakta artık kelimeler dahi yetersiz kalıyor. 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır. Bu utanç lekesi ne masumların kanlarını dökenlerin ne de seyredenlerin alınlarından asla temizlenmeyecektir.

Arzumuz, kısa sürede ateşkes ilan edilerek Gazze halkının bir nebze de olsa rahat nefes almasıdır. İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik. İsrail, güvenliğini daha çok toprak işgal etmekle aradıkça Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir ülke, kendini yüzde 100 güvende hissedemez.

"ÇOK YAKINDA KİLİDİ KAPATIYORUZ"

Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Terör örgütüne ciddi darbeler indiriyoruz. Kuzey Irak'taki Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Suriye'de güney sınırımız boyunca uzanan güvenlik kuşağının eksik halkalarını Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde tamamlayacağız. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız.

"FETÖ'NÜN GİZLİCE SIZDIĞI KURUMLARIMIZI BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖRGÜT MENSUPLARINDAN ARINDIRDIK"

Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerde görev yapan 32 bin 189 subayın 10 bin 468'i, yani yüzde 33'ü ordumuzdan atıldı. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber