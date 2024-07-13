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Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 16 maddesi daha TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 19:53, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 19:56
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Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

TBMM'de, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak niteliklerle öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri Bakanlıkça belirlenecek.

Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre 3 dönem olarak uygulanabilecek. Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

ÖMK NE ZAMAN ÇIKACAK?

16 maddenin daha kabul edilmesiyle, teklifin 22 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edilmiş oldu.

Görüşmelerin gelecek hafta içi devam etmesi bekleniyor.

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