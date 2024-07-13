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İzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 21:46, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 21:49
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İzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta, Barış Yılmaz'a ait 35 BDR 487 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Büyüyen yangın, park halindeki başka bir otomobile de sıçradı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Barış Yılmaz'a ait otomobildeki incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kilitli olmayan araca girdikten sonra yangın çıktı

Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çocuğun, evlerinin önünde oynarken park halinde kilitli olmayan otomobile girdikten sonra yangın çıktığı öğrenildi.

Çıkış sebebi araştırılan yangında otomobillerde hasar oluştu.

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