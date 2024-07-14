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Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı

Başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde ateş açıldı. Trump, kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini söyledi, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." dedi. ABD Gizli Servisi, saldırının miting alanının dışından gerçekleştirildiğini ve saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 07:28, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:21
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Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı

Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesi duyuldu. İlk sesin ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü.

Silah sesleri devam ederken korumalar kürsüye atlayarak Trump'ın etrafını sardı. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü. Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

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Trump'tan ilk açıklama: Kurşun sağ kulağıma isabet etti
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşım yaptı.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi.

"Kurşun sağ kulağıma isabet etti. Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç."
Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.

Ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü
Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Beyaz Saray'dan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında yaşadığı 'olay hakkında' bilgilendirildi." ifadesi kullanıldı.

ABD güvenlik yetkilileri, saldırıyı suikast girişimi olarak soruşturuyor
ABD güvenlik yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğunu duyurdu.

AP, bilgiyi ABD güvenlik yetkililerine dayandırdı.

Haberde, Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğu bildirildi.

New York'taki Trump Tower'da güvenlik artırıldı
Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimi sonrasında, New York Polis Teşkilatı (NYPD) polisi New York kentinde bulunan Trump Tower ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Trump destekçileri Trump Tower önünde toplandı.

Saldırının soruşturmasını FBI yürütecek
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırıya dair soruşturmayı devraldı.

FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımızın yanı sıra eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesine yer verilirken, Trump'a yönelik, Pensilvanya'nın Butler şehrinde yapılan saldırıya dair soruşturmanın FBI tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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