Trump'a suikast girişimi: Saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulundu

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine'de! Zam kararı için son 2 gün
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine'de! Zam kararı için son 2 gün
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
Sponsorlu İçerik
Dünya devinin fabrikasını Türkler yapacak
Dünya devinin fabrikasını Türkler yapacak
AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan 'rötar' iddialarına yanıt
AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan 'rötar' iddialarına yanıt
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı
FETÖ'den el konulan şirketlerden 94'ü Hazine'ye geçti
FETÖ'den el konulan şirketlerden 94'ü Hazine'ye geçti
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Silivri'de otluk alan çıkan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altında
Silivri'de otluk alan çıkan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altında
İzmir'de 2 kişinin ölümüyle ilgili bilirkişi ön raporu çıktı
İzmir'de 2 kişinin ölümüyle ilgili bilirkişi ön raporu çıktı
Bakan Kurum: 2025'te evine giremeyen tek bir depremzede kalmayacak
Bakan Kurum: 2025'te evine giremeyen tek bir depremzede kalmayacak
Kamu-Sen'den 15 Temmuz Mesajı
Kamu-Sen'den 15 Temmuz Mesajı
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
YÖK Başkanı, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
YÖK Başkanı, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Meclis yoğun gündemle toplanacak
Meclis yoğun gündemle toplanacak
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
Lise tercihleri için son 4 gün
Lise tercihleri için son 4 gün
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulundu

ABD medyası, yetkililerin eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 20:10, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 20:34
Yazdır

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a dün Pensilvanya eyaletinde düzenlenen suikast girişiminin ardından soruşturma sürüyor. New York merkezli Wall Street Journal gazetesinin bugün yaptığı haberde, yetkililerin saldırganın aracında patlayıcı düzenekler bulduğu belirtildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

CBS'te yayımlanan haberde ise, polis tarafından arama yapılan saldırgan Thomas Matthew Crooks'un evinin yakınında yaşayanların tahliye edildiği aktarıldı. Crooks'un komşusu Kelly Little, "Bize acil durum olduğunu ve evimizi terk etmemiz gerektiğini söylediler. Hiçbir uyarı yapmadılar, sadece gecenin bir yarısı kapı çalındı" dedi. Bethel Park polisi ise, Crooks'un evinde bomba araması yapıldığını kaydetti.

ABD Gizli Servisi'nden güvenlik zafiyeti iddiasına "kesinlikle yanlış" cevabı

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi saldırı anında yaşanan güvenlik zafiyetinin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın ekibinden bir üyenin yapmış olduğu ek güvenlik talebinin reddedildiği iddiasının "kesinlikle yanlış" olduğunu söyledi. Guglielmi, "Aslında, artan kampanya seyahat temposunun bir parçası olarak koruyucu kaynaklar, teknoloji ve kabiliyetler ekledik" dedi.

"Donald, en iyi ve en kötü zamanlarda birlikte olduğum cömert ve şefkatli bir adam"

Trump'ın eşi Melania Trump ise yaptığı açıklamada, saldırı anında kendi hayatlarını riske atan "cesur" polislere minnettar olduğunu belirtti. Melania Trump, "O vahşi kurşunun eşim Donald'a isabet edişini izlediğimde, benim hayatımın ve Barron'un (Trump'ın oğlu) hayatının yıkıcı bir değişimin eşiğinde olduğunu fark ettim" dedi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın ailesine en içten taziyelerini ileten Melania Trump, "Eşimi insanlık dışı bir siyasi makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı. Donald, en iyi ve en kötü zamanlarda birlikte olduğum cömert ve şefkatli bir adam" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber