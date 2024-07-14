Doğu Karadeniz ile bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars, Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.