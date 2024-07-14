Doğu Karadeniz ile bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 07:33, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 07:35
Yapılan son tahminlere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars, Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.