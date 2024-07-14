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'Bozdoğan-50' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit kırsalında "Bozdoğan-50" operasyonunda 1'i ağustos ayında kırmızı kategoriye alınma kararı olan, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 08:11, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 08:35
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'Bozdoğan-50' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı idaresinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar sonucu Dargeçit kırsalında "Bozdoğan-50" operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

2 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin ili Dargeçit kırsalında Jandarma ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-50" operasyonunda, teröristlerden birinin "Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesine" Kırmızı kategori olarak girme kararı alınan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu tespit edildi. Diğer teröristin kimliklendirme çalışmaları ise devam ediyor.

Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde;

J-SİHA ve EGM PİHA desteğinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla icra edilen "BOZDOĞAN-50 operasyonunda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Herekol (K) adlı Taner Öğmen adlı teröristin; 2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı, Irak'ın Kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Diyarbakır ilinde YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı, 2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2018 yılında Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş.Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi.

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