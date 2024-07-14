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Bartuğ Elmaz, Arda Güler'in izinden gitmeyi hedefliyor

Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, teknik direktör Jose Mourinho ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 08:23, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 08:27
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Bartuğ Elmaz, Arda Güler'in izinden gitmeyi hedefliyor

Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransa temsilcisi Strasbourg'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de genç futbolcu Bartuğ Elmaz, teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisine verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

Merkur Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 21 yaşındaki futbolcu, çok yoğun bir kamp geçirdiklerini belirtti.

"Mourinho geldiği ilk günden beri açıkçası çok heyecanlıydım"

Kampta her gün çift idman yaptıklarını hatırlatan Bartuğ, "Gerçekten çok iyi ve yoğun çalışıyoruz. Bugün de ilk yarı özellikle çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Güzel bir skor alarak kampı bitirdik. Mourinho geldiği ilk günden beri açıkçası çok heyecanlıydım. Hemen sezon başlasın istiyordum. Hocam da bana güvendi, şans verdi. Verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım." diye konuştu.

"Arda Güler'in izinden..."

Avrupa'da oynamayı hedeflediğini dile getiren Bartuğ, "Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Ben de inşallah onun izinden çok çalışarak, mücadele ederek, takımıma yardımcı olarak inşallah bu sezon elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Hedefim tabii ki Avrupa." değerlendirmesinde bulundu.

"Beni önemsediğini gösteriyor"

Jose Mourinho'nun kendisini sürekli uyarmasından mutlu olduğunu aktaran Bartuğ, "Oyun kurmada ve baskıda sürekli bana kenardan uyarıda bulunuyor. Bu da beni önemsediğini ve beğendiğini hissettiriyor. Ben de elimden geldiğince onun verdiği direktifleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım bu sezon benim sezonum olur." ifadelerini kullandı.

Takımda hala eksikler olduğunu da anlatan genç oyuncu, "Tabii daha eksiklerimiz var ama gün gün geliştiğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Onu da en iyi şekilde atlatıp turu geçmek istiyoruz. Benim hayalim orada forma giymek." diyerek sözlerini tamamladı.

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