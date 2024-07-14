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Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi

Türkiye'nin yeni göç politikası için düğmeye basıldı. Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin tekrar başlamasına dönük olarak arka arkaya açıklamalar yaparken Türkiye'nin göç politikalarıyla ilgili yeni bir süreç başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 08:50, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:22
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Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilişkiler konusunda arka arkaya adımlar atarken Türkiye'nin göç politikalarıyla ilgili yeni bir süreç bağlatıldığı öğrenildi.

Sabah Gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde göç yönetimi konusunda bir hazırlık yapılıyor. Bu hazırlıkların koordinasyonu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da olacak.

YENİ YOL HARİTASI

Yapılan çalışmalar kapsamında iki aşamalı bir plan devreye alınması bekleniyor.

Bunun ilk ayağı Esed ile ilişkilerin yeniden başlatılması ve sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması olacak.

TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ

Türkiye'nin, Suriye yönetiminden beklentileri, "Göçe zorlanan Suriyelilerin onurlu, gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi, rejimin el koyduğu mal ve mülklerinin iade edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak terör örgütlerinin (YPG-PYD gibi) tasfiye edilmesi" olarak sıralanıyor.

Bunların Suriye yönetimine de daha önceden iletildiği belirtiliyor.

İKİNCİ AŞAMA

Güvenli bir ortam sağlanması halinde Suriyelilerin geri dönüşler için bazı teşvikler de gündeme gelecek

Alınacak önlemler ile Suriyelilerin büyük bölümünün ülkelerine döneceği hesap ediliyor.

İkinci aşamada ise sayıları az da olsa Türkiye'de kalmaya devam edecek sığınmacıların uyumunun sağlanması için atılacak adımlar olacak.

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