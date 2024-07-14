Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerda yangın çıktı
Hatay'ın Hassa ilçesinde Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerda çıkan yangından dolayı konteyner kullanılmaz hale geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 09:31, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:34
Edinilen bilgilere göre, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde yangın çıktı.
Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.