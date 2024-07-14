Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerda yangın çıktı

Lise tercihleri için son 4 gün
Lise tercihleri için son 4 gün
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
Sponsorlu İçerik
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
KPSS lisans oturumları bugün başlıyor
KPSS lisans oturumları bugün başlıyor
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
'Bakan Fidan'ın Türk partisi mensuplarıyla görüşmediği iddiası doğru değil'
'Bakan Fidan'ın Türk partisi mensuplarıyla görüşmediği iddiası doğru değil'
Kadının kızlık soyadı yargı paketine giriyor!
Kadının kızlık soyadı yargı paketine giriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış istiyoruz
Hava sıcaklığı 35, nem yüzde 78 olarak ölçüldü!
Hava sıcaklığı 35, nem yüzde 78 olarak ölçüldü!
Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi
Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi
Ana sayfaHaberler

Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerda yangın çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerda çıkan yangından dolayı konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 09:31, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:34
Yazdır
Depremzede vatandaşların yaşadığı konteynerda yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber