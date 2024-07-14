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Aras Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum'da serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde kaybolan 12 yaşındaki Yusuf Özer'in, sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 09:37, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:40
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Aras Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Serinlemek için Aras Nehri'ne giren Yusuf ve Yaser Özer kardeşler ile arkadaşları Vefa Murat Sevuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark edip, suya giren çevredekiler Yaser Özer'i kurtarırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi sevk edildi.

Çevredekilerin de desteği ile sürdürülen aramalarda Vefa Murat Sevuk'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sağanak nedeniyle debisi yükselen nehirde çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sabah da Yusuf Özer'in cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Özer'in cenazesi, Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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