Sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 11:05, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:08
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Metin İşgören (73) yönetimindeki 33 RZ 429 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Aşağı Işıklar Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi M.İ, kızı A.Y.D, torunları İ.D. ve A.Z.D. yaralandı.
Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.