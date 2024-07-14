Camilerden kablo ve ses sistemi çalan zanlı tutuklandı

Yapılan sorgulamada şüphelinin 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 ve 6 Temmuz'da iki ayrı camiden kablo ve ses sistemi çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

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