Diyarbakır'da dökülen alkolü içen köpek, sarhoş oldu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çöpü karıştırıp dökülen alkolü içen köpek, kuyruğunu ısırmaya çalıştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 11:53, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:55
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek, gece yarısı çöpü karıştırdı. Köpek, çöpten çıkanları karıştırırken dökülen alkolü içti.
Daha sonra köpeğin, uzun süre havlayarak kuyruğuyla kavga edip kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.