Diyarbakır'da dökülen alkolü içen köpek, sarhoş oldu

Daha sonra köpeğin, uzun süre havlayarak kuyruğuyla kavga edip kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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