KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü

Yurt genelinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 milyon 600 bin adayın başvuru yaptığı KPSS, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla saat 10.15'te başladı.

Toplam 130 dakika sürecek oturuma katılacak çok sayıda aday sınav saatinden önce salonlarının önünde hazır bulundu.

Adayların yakınları da sınavların gerçekleştirildiği salonların önündeki açık alanlarda yoğunluk oluştururken, vatandaşların bir bölümü yanlarında getirdikleri katlanır sandalyelere oturarak beklemeye koyuldu.

Saatin 10.00 olmasıyla bütün sınav binalarının kapıları kapatıldı.

Bazı adaylar koşarak gelmelerine rağmen sınava saniyelerle geç kaldı. Son anda sınava geciken adaylar binaların önünden büyük üzüntü yaşayarak ayrıldı.

KPSS SONUÇLARI 23 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından saat 14.45'te Eğitim Bilimleri oturumu gerçekleştirilecek.

Alan Bilgisi Sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde; Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak. KPSS çerçevesinde gerçekleştirilen bütün oturumların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KİMLİĞİNİ UNUTAN ADAY, POLİSİN YARDIMI İLE KPSS'YE YETİŞTİ

Bitlis'te kimliğini unutunca polisten yardım isteyen KPSS adayı, polis aracı ile götürüldüğü İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde geçici kimlik belgesi çıkartılarak sınava yetiştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bitlis'te de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. Bir lisede sınava girecek olan erkek aday, kimliğini evde unutunca polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, adayı polis aracına bindirip, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne götürdü. Kısa sürede geçici kimlik belgesi çıkartan aday, sınava yetiştirildi.