Baraj ve göllerde yüzenler dikkat! 4 ilde 10 boğulma vakası

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
Sponsorlu İçerik
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
YÖK BaşkanI, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
YÖK BaşkanI, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı
2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Meclis yoğun gündemle toplanacak
Meclis yoğun gündemle toplanacak
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
Lise tercihleri için son 4 gün
Lise tercihleri için son 4 gün
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Baraj ve göllerde yüzenler dikkat! 4 ilde 10 boğulma vakası

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'te 10 kişi serinlemek için girdikleri göl, baraj ve nehirlerde boğuldu. Uzmanlar, boğulmaların derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde olduğunun altını çizerek "Tek başınıza buralarda yüzmemeniz gerekiyor." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 13:04, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:08
Yazdır
Baraj ve göllerde yüzenler dikkat! 4 ilde 10 boğulma vakası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle son 2 haftada Diyarbakır, Batman, Mardin ile Siirt'te serinlemek için göl, baraj ve nehirlere giren 10 kişi boğuldu.

Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Eğitmen Adnan Yıldırım, sıcaklarının başlamasıyla insanların sulak olan yerlere gittiğini ve bunun da risk oluşturduğunu belirtti.

Yıldırım, "Daha önce de birçok kez uyarı yaptık. Güvenilir yerlerde yüzülmemesini ve yüzme bilmeden suya girilmemesi gerektiğini, birçok kez söyledik ama son zamanlarda yine acı haberler duymaya başladık. Bunlar için ciddi önlem almak lazım. Kurumların bu konuda uyarıları olması gerekiyor. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle ölüm haberlerinin önüne geçmiş olacağız. Boğulmalar derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde oluyor. Özellikle baraj ve göletler boğulmaların en çok yaşandığı yerler. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Muhakkak yanınızda birilerinin olması ya da yüzme bilmeniz gerekiyor. Tek başınıza buralarda yüzmemelisiniz. Bu yüzden buradaki eğitimi çok önemsiyoruz. Burada ciddi anlamda eğitimler verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber