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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 81 ilde demokrasi şehitleri için mevlit okutulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 14:12, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:27
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutacak

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 81 ilde demokrasi şehitleri için mevlit okutulacak.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2016'dan bugüne her 15 Temmuz'da 81 ildeki 86 tarihi camide okuttukları mevlitlere bu sene de devam edeceklerini belirtti.

Dualara "amin" demek isteyen tüm vatandaşları 15 Temmuz günü camilere beklediklerini ifade eden Aksu, "Demokrasi şehitlerimiz için düzenleyeceğimiz bu etkinlikle milli birlik ve beraberliğimize bir kez daha vesile olmayı umuyorum." ifadesini kullandı.

Mevlit okutulacak camiler arasında Adana Ulu Camisi, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi, Antalya Murat Paşa Camisi, Bursa Ulu Camisi , Diyarbakır Ulu Camisi, Erzincan Cami-i Kebir, İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Taksim Camisi ve Valide-i Cedit Camisi, İzmir Hisar Camisi ve Kayseri Cami Kebir yer alıyor.

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