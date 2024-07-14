Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3. günde

FETÖ'den el konulan şirketlerden 94'ünün mülkiyeti Hazine'ye geçti
FETÖ'den el konulan şirketlerden 94'ünün mülkiyeti Hazine'ye geçti
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
Sponsorlu İçerik
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Silivri'de otluk alanda yangın! Alevler bazı evlere de sıçradı
Silivri'de otluk alanda yangın! Alevler bazı evlere de sıçradı
İzmir'de 2 kişinin ölümüyle ilgili bilirkişi ön raporu çıktı
İzmir'de 2 kişinin ölümüyle ilgili bilirkişi ön raporu çıktı
Bakan Kurum: 2025'te evine giremeyen tek bir depremzede kalmayacak
Bakan Kurum: 2025'te evine giremeyen tek bir depremzede kalmayacak
Kamu-Sen'den 15 Temmuz Mesajı
Kamu-Sen'den 15 Temmuz Mesajı
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
YÖK BaşkanI, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
YÖK BaşkanI, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Meclis yoğun gündemle toplanacak
Meclis yoğun gündemle toplanacak
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
Lise tercihleri için son 4 gün
Lise tercihleri için son 4 gün
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3. günde

Aydın'ın Söke ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, 3. gününe giren yangında şu ana kadar toplam 31 kişi dumandan etkilendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 16:57, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:01
Yazdır
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 3. günde

12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangında 3. güne girildi. Rüzgarın şiddetini arttırması ile kontrolden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, yaklaşık 47 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor. Yangının bir an önce söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede hazır bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi de (UMKE) dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk ediyor.

Bölge oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılırken, şu ana kadar toplamda 31 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ayrıca bugün alevlerin ikinci depoya sıçraması sebebiyle yeniden büyüyen yangınlara müdahale esnasında 17 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, çok sayıda tanker, TOMA, itfaiye ve orman araçlarıyla da karadan yapılan müdahaleler aralıksız sürerken, çevre illerden de iş makineleri ve köpük araçlarının istendiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber