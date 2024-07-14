3 kişinin öldüğü içme suyu hattındaki göçükte 5 gözaltı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 23:35, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 23:33
Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan 4 işçiden Hacı Doğan kurtarıldı, Celal Yıldırım, Ramazan Okul ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran hayatını kaybetti.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.
- 5 şüpheli gözaltına alındı
Öte yandan olaya ilişkin Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında firmanın saha sorumlusu ve kepçe operatörünün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.