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'Yan bakma' cinayetinde 2 kuzenden biri tutuklandı

Bursa'da sokak arasında 'yan bakma' nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçaklayıp ölümüne neden olan 2 kuzenden biri, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 22:11, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 22:15
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'Yan bakma' cinayetinde 2 kuzenden biri tutuklandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen (31) sokak arasında ilerlediği esnada yolda karşılaştığı 2 kuzen ile 'yan bakma' tartışmasına tutuştu. Tartışmanın büyümesiyle amca çocukları olduğu öğrenilen Kamil Eren Ü. (22) ile Mehmet Kağan Ü. (28), Türkmen'i bacak kısmından bıçaklayıp olay yerinden hızla kaçtı. Kanlar içinde kalan Türkmen yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı gencin ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgedeki en yakın hastaneye sevk etti. Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, hastane bahçesine gelen yakınları kendi aralarında kavgaya tutuştu. O anlar kameraya yansırken, kaçan şüphelileri yakalamak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği Ekipleri girdi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen 2 kişi yapılan takip sonucu yakalandı.

Kuzenler adliyeye sevk edildi

İfadesi alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Kamil Eren Ü.'nün 3 suç kaydı olduğu Mehmet Kağan Ü.'nün ise bir suç kaydı olduğu öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece Kamil Eren Ü. tutuklanırken, amcasının oğlu Mehmet Kağan Ü. ise denetimli serbestlik kararı ile tahliye edildi.

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