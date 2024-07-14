AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan 'rötar' iddialarına yanıt

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirket Ajet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kendi uçuş koduyla ilk uçuşunu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaptı. Saat 12.30'da hareket eden uçakla Üsküp'e yapılan ilk sefer sonrası düzenlenen lansmana, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve AJet yöneticileri katıldı. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, uçuş öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AJet'in sayısı 80'i aşan uçak filosuyla, yolcularını, 32 ülke ve 93 destinasyonda misafir ettiğini belirten AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 40'ıncı yurt dışı noktası olan Üsküp'e uçuşlarının başlamasıyla 25 ülkede, toplam 72 destinasyona ulaşmış oldu" dedi.

Sarp, AJet ekibinin büyük bir kısmının Türk Hava Yolları'ndan geldiğini ve sektörde uzun yıllar tecrübesi olan profesyonellerden oluştuğunu belirtti.

Sarp, "Şu anda birçok altyapı iyileştirmesi devam ediyor. Kendi planımıza göre dijital hava yolu olarak konumlandıracağımız o seviyeye ekim ayında gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bayram dönemindeki yoğunluğa dikkati çeken Sarp, söz konusu dönemde yoğun bir trafikle birlikte, talepleri karşılamak için operasyonların ilk günde çok rahat bir şekilde geçtiğini ancak planda olmayan, teknik arızadan, bakımdan dolayı hizmet veremeyen uçakların yoğunlukta dengeyi bozduğunu dile getirdi.

Sarp, "Operasyona başlıyorsunuz, kapıyı kapatacaksınız. Amsterdam'dan gelen slot 390 dakika. Yani sana 'uçakta yolcuyu 390 dakika beklet' diyor. Bu da 'seferi yapma' anlamına geliyor. Başka bir noktadan 230 dakika geldi. 200 dakika geliyor. Bu sefer uçakları kaldıramıyorsunuz. Sektördeki oyuncuların yaşadığı bütün sorunların bir benzerini yaşayarak o dönemde biz, basında ya da yazılı, görsel medyada biraz daha öne çıkartıldık. İnsanlar da haklı. Tatil planları var. Ona göre arabasını ayarlamış, otelini ayarlamış. Geç kalınca doğal olarak reaksiyon gösterdiler. Başlangıçta marka algısını, hep Türk Hava Yolları'yla yan yana gittiği için, aradaki ayrımı tam yapamadık. Bu sefer beklentiler farklı oldu. Beklentiler farklı olunca da düşük maliyetli hava yolu standardında hizmet verdiğinizde bu sefer beklentileri karşılamamış olduk. Bundan dolayı da biraz daha fazla bizle ilgili şikayetler gündemde olmaya başladı." diye konuştu.

Herhalükarda rötar konusunun bir gerçek olduğunu vurgulayan Sarp, Anadolu Jet'in 2023 Nisan-Haziran dönemindeki on-time performansıyla, AJet'in 2024 Nisan-Haziran on-time performansı arasında 5 puanlık bir fark ile daha iyi bir 3 ay geçirdiğine işaret etti.

Sarp, haziranın ilk haftasına iyi başladıklarını ancak bayram ve sonrası Avrupa hava sahasındaki hava durumundan kaynaklı yoğunluk ve yine aynı dönemdeki teknik nedenlerle yaşadıkları sorunlar dolayısıyla hazirandaki on-time performansında 4 puanlık bir fark olduğunu belirtti.

Sarp, 4 puanlık farkın realitede etkisinin bu kadar olmaması gerektiğine değinerek, "Uçağı gönderiyorsunuz. Uçağınız gelmiyor. Yani bu operasyon birbirine bağlı bir halka. Ben buradan uçağı gönderdim. Zamanında dönemedi. Dönemediği zaman peşindeki bütün seferleri otomatik olarak etkileniyor. Bunlar bizim kendi elimizle değiştiremeyeceğimiz şeyler." dedi.

"BİR SAATİN ÜZERİNDE RÖTAR YAPMAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Sarp, "AJet olarak Ankara'da 5, Sabiha'da 7 tane yedeğimiz var. 12 tane uçağı yerde bırakmanızın hava yolu olarak size maliyeti maalesef çok fazla ama biz şu anda onu düşünmüyoruz. Bunu yapmaya başladığımızdan beri Ankara'da büyük bir sıkıntımız kalmadı. Sabiha'da da on-time performans konusunda belli bir noktaya getirdi. Ancak bu da yeterli değil, çünkü elimizde datalar var. Rötarlar eskisi gibi olmayacak ama bir Ankara'nın yüzde 80'lerine ulaşmanızın da Sabiha'da imkanı yok. Çünkü havalimanı yoğun. Yoğun bir Avrupa operasyonu yapıyorsunuz ve havalimanlarının da imkanları belli." ifadelerini kullandı. Sarp, "Kesinlikle biz bir saatin üzerinde rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve bunu da oturttuğumuz zaman tamamen artık AJet'in rötarla anılmasının önüne geçmeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.

"HAKLI ELEŞTİRİLERİN TAMAMINI ALACAĞIZ"

Her türlü eleştiriye açık olduklarını belirten Sarp, "Sektörün tamamında bu sorunlar var. Birebir ilgileniyoruz. Ama yalan ve iftiraya tahammülümüz yok. Gerçek mağduriyet yaşayan yolcuyla, gerçek olmayan konuları ayırt etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili haftalık, müşteri deneyimi ekibimiz var, gelen şikayetleri analiz ederek neleri iyileştireceğimize birlikte bakıyoruz. Çalışan arkadaşlarla birlikte birçok iradeyi gösteriyoruz ve bunları iyileştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Haklı eleştirilerin tamamını alacağız." dedi.

"AMACIMIZ ANKARA'YI, AVRUPA'NIN NEREDEYSE BÜTÜN BAŞKENTLERİYLE BAĞLAMAK"

Sarp, 10 yıllık stratejilerinde 200 uçağa ulaşmak olduğuna dikkati çekerek, 5 yıl içinde de 150 uçağa ulaşacaklarını vurguladı. Ankara'yı hem iç hatlarda koruyacaklarını hem de dış hatlarda yeni frekanslar açacaklarını belirten Sarp, "Amacımız Ankara'yı, Avrupa'nın neredeyse bütün başkentleriyle bağlamak. Bizim Ankara'yla ilgili 'Ankara Plus' dediğimiz bir ürün üzerinde şu anda paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Çünkü Ankara'ya olan turizmin artması gerekiyor. Ankara bizim için çok önemli. Ankara'da da bundan sonra büyüyeceğiz. 10 yıllık stratejide biz dış hatlarda ortalama yüzde 15, yüzde 16 büyümeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Sarp, rötarlarla ilgili aksiyonları aldıklarını ve kış operasyonunda Avrupa hava sahasının da rahatladığını dile getirerek, "Doğal olarak rötarlar azalıyor, biz de kendimizin önüne koyduğu stratejileri daha hızlı bir şekilde çalışarak hayata geçireceğiz." dedi.

Kerem Sarp Kahire'ye de AJet'in uçuşlarının başlayacağını ifade etti.

Lasmanda konuşan Fatih Ulusoy da Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki bağları daha da güçlendirecek önemli bir gelişmeye tanıklık ettiklerini dile getirdi. Ulusoy, "AJet'in ilk İstanbul-Üsküp uçuşu vesilesiyle düzenlenen bu tur, ülkelerimiz arasında turizm, ekonomik ve toplumlar arası ilişkilerin, ayrıca ulaştırma boyutunda ise bağlantısallığın geliştirilmesi adına önemli bir adımdır." dedi.