Marmaris'te 14 kişinin yaralandığı tur teknesi yangında 2 gözaltı

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tekne kaptanı E.K. ile tekne sahibi S.D'nin gözaltına alındığı, şüphelilerin sahil güvenlikteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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