İzmir'de orman yangını

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İçmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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