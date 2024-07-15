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'Ev'de arz sıkıntısı sürecek fiyat durağan seyredecek

KONUTDER anketi, önümüzdeki 6 ayda sektöre yönelik beklentileri ortaya koydu. Buna göre, üyelerin tamamı, konut üretim adetlerinin artacağını düşünmüyor. Fiyatlarda artış düşünen üye sayısı da yüzde 63,6'dan yüzde 36,4'e geriledi. Kredili satışta ise ibrenin yukarı dönmesi bekleniyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 07:35, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 07:22
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'Ev'de arz sıkıntısı sürecek fiyat durağan seyredecek

Dünya Gazetesi'den Hamide Hangül'ün haberine göre Konut Geliştiricileri ve Ya-tırımcıları Derneği'nin (KONUTDER), Nielse-nIQ Türkiye ile hazırlanan ve sek-törün tepe yöneticileriyle yapılan anket sonuçları, konutta üretim, satış sıkıntısının süreceğini ve fiyatların durağan seyredeceğini ortaya koydu.

KONUTDER üye-si 22 konut geliştiricisi ve yatı-rımcısının katıldığı Konut Sektö-rü Beklenti Anketi Raporu 2024 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına gö-re, üyelerin hiçbiri konut üretim adetlerinin artacağını düşünmü-yor, yüzde 63,6'sı konut üretim adetlerinin sabit kalacağını, yüz-de 36.4'ü ise azalacağı görüşünde. Ankette, konut kredisi faizlerinin artmayacağı ve bununla birlik-te kredili konut satışlarında artış yaşanacağı beklentisi de öne çık-tı. İlk çeyrekte kredili satışlarda artış bekleyen üretici oranı yüzde 4,5 olurken, ikinci çeyrekte yüzde 50'ye kadar çıktığı görüldü.

Birinci el satışları yavaş

Rapora göre, KONUTDER üye-lerinin yüzde 59,1'i, önümüzde-ki 6 ayda birinci el satış adetle-rinde herhangi bir değişim ya-şanmayacağı görüşünde. Geçen dönemde konut satışlarının aza-lacağını düşünen üye oranı yüzde 59.1 olurken, bu dönemde bu oran yüzde 27,3'e idi. Artış bekleyenle-rin oranı da yüzde 4.5'ten yüzde 13,6'ya yükseldiği görüldü. 2023 yılı 3'üncü çeyreğinden bu yana satışların azalacağı yönde görüş verenlerin sayısı, "Aynı kalacak" görüşünün altında kaldı.

Yabancı satışında artış beklenmiyor

Üyelerin tamamı, birinci elden yabancıya satış adetlerinin art-mayacağı görüşünde. Üyelerin yarısı satışların azalmasını bek-lerken, diğer yarısı aynı kalacağı düşüncesinde. Anket sonuçların-da, hiçbir üyenin, yabancıya sa-tışların artacağı yönünde bir bek-lentiye sahip olmaması da dikkat çekti. Üyelerin yarısı, konut fi-yatlarının aynı kalacağı görüşün-de. Fiyatların artacağını düşünen üye sayısı yüzde 63,6'dan yüzde 36,4'e inerken, fiyatların inece-ğini düşünenlerin oranı yüzde 13,6'da kaldı.

Konut maliyetleri artacak

Raporda, konut maliyetleri-ne de yer verildi. Üyelerin yüzde 22,7'si gelecek 6 ayda konut ma-liyetlerindeki artışın duracağı ve aynı kalacağını düşünürken, yüz-de 77,3'ü ise maliyet artışının sü-receği görüşünde. Üyelerin dörtte üçü, işçilik ve malzeme maliyet-lerinin artmasını bekliyor. Kent-sel dönüşüm alanında konut üre-timi konusundaki artış beklentisi son dönemde azalmış olsa da üye-lerin yarısı hala artacağı görüşün-de. Üyelerin yüzde 45,5'i ise üre-timin aynı kalacağını öngörüyor.

"Kredili satışlar ve kiralar önümüzdeki altı ayda artar"

Kredili satışlara yönelik önemli beklenti değişiklikleri de rapora yansımış durumda. 2023 yılı Eylül ayından bu yana büyük bir çoğunlukla kredili satışların azalacağı beklentisi, bu dönemde yerini artış beklentisine bıraktığı görüldü. Kredili satışlar azalacak diyen üyelerin oranı, önceki döneme göre yüzde 68,2'den yüzde 4,5'e düşüş gösterirken, artacak diyen üyelerin oranı yüzde 4,5'ten yüzde 50'ye hızlı bir yükseliş gösterdi.

Aynı kalacak diyen üyelerin oranı ise yüzde 45,5 düzeyinde kaldı. Üyelerin yüzde 63,6'sı ise kiraların gelecek 6 ay içinde artacağı görüşünde. KONUTDER üyesi firmalar Ağaoğlu, Ak Yapı, Artaş, Bahaş Holding, Çukurova Gayrimenkul, Dap, Demir Grup, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG GYO, Feryapı, Fuzul GYO, Halk GYO, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa, Nef, Sinpaş GYO, Solid İnşaat, Soyak, Sur Yapı, Torunlar GYO'dan oluşuyor.

Tüm üyeler 'faiz artık artmaz' görüşünde

Sektörel Beklenti Anketi Raporuna göre, KONUTDER'in tüm üyeleri, konut kredisi faiz oranlarının artık artmayacağı görüşünde birleşmiş durumda. Üyelerin yüzde 63,6'sı önümüzdeki 6 ayda faiz oranlarının aynı kalacağı beklentisinde. Azalacağını düşünenlerin oranı ise geçen dönem yüzde 9,1 olurken, bu dönemde yükselerek yüzde 36,4'e çıktığı görüldü.

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