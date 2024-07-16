Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 33,09 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 17:15, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0740
|33,0750
|33,0950
|33,0960
|Avro
|36,0400
|36,0410
|36,0600
|36,0610
|Sterlin
|41,9150
|42,9240
|42,9170
|42,9300
|İsviçre frangı
|36,9750
|36,9820
|36,9380
|36,9410
|ANKARA
|ABD doları
|33,0440
|33,1240
|33,0650
|33,1450
|Avro
|36,000
|36,0800
|36,0200
|36,1000
|Sterlin
|41,8550
|42,0650
|42,8570
|43,0670