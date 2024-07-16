Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0740 33,0750 33,0950 33,0960 Avro 36,0400 36,0410 36,0600 36,0610 Sterlin 41,9150 42,9240 42,9170 42,9300 İsviçre frangı 36,9750 36,9820 36,9380 36,9410 ANKARA ABD doları 33,0440 33,1240 33,0650 33,1450 Avro 36,000 36,0800 36,0200 36,1000 Sterlin 41,8550 42,0650 42,8570 43,0670