AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması
AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!
Sponsorlu İçerik
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz
Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz
Asgari ücrette makas açılıyor
Asgari ücrette makas açılıyor
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı
Devlet Bahçeli: PKK neyse FETÖ aynısıdır
Devlet Bahçeli: PKK neyse FETÖ aynısıdır
MİT'e gelen ihbar, tarihin seyrini değiştirdi
MİT'e gelen ihbar, tarihin seyrini değiştirdi
Turgut Aslan, ihanet gecesini anlattı
Turgut Aslan, ihanet gecesini anlattı
Bu millet boyun eğmez! 15 Temmuz Destanı 8 Yaşında
Bu millet boyun eğmez! 15 Temmuz Destanı 8 Yaşında
Trump'ı vuran 20 yaşında bir genç: Otomobilinde patlayıcı bulundu
Trump'ı vuran 20 yaşında bir genç: Otomobilinde patlayıcı bulundu
Siyasilerden 15 Temmuz mesajları
Siyasilerden 15 Temmuz mesajları
'Ev'de arz sıkıntısı sürecek fiyat durağan seyredecek
'Ev'de arz sıkıntısı sürecek fiyat durağan seyredecek
Türkiye, dünya ithalat liginde 18. sıraya çıktı
Türkiye, dünya ithalat liginde 18. sıraya çıktı
3 kişinin öldüğü içme suyu hattındaki göçükte 5 gözaltı
3 kişinin öldüğü içme suyu hattındaki göçükte 5 gözaltı
LGS tercihleri için son 4 gün
LGS tercihleri için son 4 gün
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine'de! Zam kararı için son 2 gün
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine'de! Zam kararı için son 2 gün
Dünya devinin fabrikasını Türkler yapacak
Dünya devinin fabrikasını Türkler yapacak
AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan 'rötar' iddialarına yanıt
AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan 'rötar' iddialarına yanıt
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın Suriye çağrısı dikkate alınmalı
FETÖ'den el konulan şirketlerden 94'ü Hazine'ye geçti
FETÖ'den el konulan şirketlerden 94'ü Hazine'ye geçti
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Silivri'de otluk alan çıkan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altında
Silivri'de otluk alan çıkan ve evlere sıçrayan yangın kontrol altında
İzmir'de 2 kişinin ölümüyle ilgili bilirkişi ön raporu çıktı
İzmir'de 2 kişinin ölümüyle ilgili bilirkişi ön raporu çıktı
Bakan Kurum: 2025'te evine giremeyen tek bir depremzede kalmayacak
Bakan Kurum: 2025'te evine giremeyen tek bir depremzede kalmayacak
Kamu-Sen'den 15 Temmuz Mesajı
Kamu-Sen'den 15 Temmuz Mesajı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 290 davanın tamamı ilk derece mahkemelerince karara bağlandı. Bu davalarda yargılanan sanıklardan 4 bin 891'i ceza aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 11:46, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:44
Yazdır
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı

15 Temmuz günü, FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi devam ederken cumhuriyet başsavcılıklarınca, soruşturmalar başlatılarak darbeciler hakkında gözaltı kararları verildi.

Darbe girişimi bastırılmadan harekete geçen Türk yargısının, yasaların kendilerine tanıdığı yetkiyi kullanmasıyla, darbeciler hakkında yargı süreçleri başlatıldı.

Soruşturmaların tamamlanmasının ardından darbe girişimini planlayan ve organize eden FETÖ'nün sorumluları ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de arasında olduğu sanıklar hakkında 289 dava açıldı.

4 bin 891 sanık ceza aldı

Davaların tamamı yerel mahkemelerce karara bağlandı, sanıklardan 4 bin 891'i ceza aldı.

Sanıklardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı ise müebbet hapse mahkum edilirken, 1891 sanığa da çeşitli sürelerde hapis cezası verildi.

Mahkemeler 2 bin 870 sanık hakkında beraat kararı verirken, 964 sanık hakkında ise "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

İlk derece mahkemelerince verilen kararlar temyiz üzerine Yargıtaya geldi. 206 davayı onayan Yargıtay, 32 davayı bazı sanıklar yönünden bozdu. Diğer dosyalardaki temyiz incelemesi ise sürüyor.

85 eski general ve amirale ağırlaştırılmış müebbet hapis

Darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen 1634 sanıktan 85'i general ve amiral, 1116'sı subay, 9'u polis, 32'si sivil, 392'si ise çeşitli rütbelerdeki askerler olarak kayıtlara geçti.

Aynı suçlamayla müebbet hapis cezasına çarptırılan 1366 sanıktan 24'ü general ve amiral, 536'sı subay, 9'u polis, 2'si sivil, 795'i de astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki askerlerdi.

Darbe davalarında yargılanarak "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan süreli hapse mahkum edilen 1891 kişiden 26'sı general ve amiral, 776'sı subay, 323'ü astsubay, 156'sı polis, 31'i sivil, 579'u ise diğer rütbelerdeki askeri personeldi.

Beraatlerine karar verilen 2 bin 870 kişiden 24'ü general ve amiral, 461'i subay, 397'si astsubay, 615'i uzman erbaş, 32'si polis, 1165'i er, 154'ü askeri öğrenci, 22'si de sivil oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber