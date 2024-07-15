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Şehidin son sözü: Anne hakkını helal et

AKŞAM Gazetesi 15 Temmuz özel ekinde yer alan haberde, 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, o gece oğlunun 'Anne hakkını helal et' diyerek evden çıktığını anlattı, "Allah vatanımızı, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yine olsa bugün biz de gideriz" dedi.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 12:18, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:21
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Şehidin son sözü: Anne hakkını helal et

Ankara'da 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki darbeci askerlere direnmek maksadıyla Kahramankazanlı vatandaşlar meydanlara indi. Saatlerce darbecilere karşı direnen Lokman Biçinci, sabaha karşı darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Biçinci'nin şehit olduğu haberi sabah saat 07.00'de ailesine verildi.

VATAN ELDEN GİDİYOR

O gece yaşadıklarını anlatan şehit Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, "'Anne ben gidiyorum, silahımı ver bana' dedi. 'Oğlum ne silahı savaşa mı gidiyorsun?' dedim. 'Ne savaşı anne, Türkiye elden gidiyor, vatan elden gidiyor' dedi. Sonrasında küçük bir bıçağı vardı, onu alıp çıktı gitti. Peşinden çıktım seslendim. 'Nereye gidiyorsun oğlum' dedim. 'Anne sen çayı demle ben döneceğim' dedi. Arkasından merdivenlere baktım. Döndü bana baktı ve 'Anne hakkını helal et' dedi. Sabah 04.00'te hastaneden haber geldi, 'Hastanız var gelin' dediler. Sabah 07.00'de tekrar aradılar eşimi, 'Hastanız var, hastaneye gelin' dediler. Hastaneye gittiğimde bir kalabalık vardı. Polisler beni tuttu. Beni tuttuklarında ben şaşırdım zaten. 'Hayırdır ne oluyor?' dedim. O arada açtılar yüzünü, bir baktım Lokman, 'Yavrum kim dövdü seni' dedim" ifadelerini kullandı.

BUGÜN OLSA YİNE GİDERİZ

Acılarını unutmadıklarını ve unutamayacaklarını söyleyen anne Biçinci, "Aklıma geldikçe üzülüyorum, hastalanıyorum yavrum gelmiyor diye. Vatan için, milletimiz için her zaman bizler de hazırız. Allah vatanımızı, milletimizi başımızdan eksik etmesin. Yine olsa bugün yine biz de gideriz" dedi.

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