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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 13:57, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:59
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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