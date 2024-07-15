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15 Temmuz'un ikiz kahramanları: Ahmet ve Mehmet Oruç

Adanalı Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, dünyaya birlikte gözlerini açtı, birlikte şehadete yürüdü. Kahraman kardeşler, gözü dönmüş darbeciler tarafından bombalanan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezinde şehit düştü.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 14:48, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:51
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15 Temmuz'un ikiz kahramanları: Ahmet ve Mehmet Oruç

15 Temmuz destanının kahramanlarından ikiz polis kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, birbirlerinden bir an olsun ayrılmadılar, aynı gün doğup aynı gün şehit düştüler.

Adana Çevik Kuvvet Birimi'nde görevli ikiz kardeşler hayallerindeki helikopter teknisyenliği eğitimi için Ankara'daydı. FETÖ'cü hainlerin, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda omuz omuza şehit oldular.

Şimdi ise şehadetlerinin 8'inci yılında gururla anılıyorlar.

"Ne mutlu onlara ki vatan için bayrak için şehit oldular"

Şehit çocuklarını gururla anan baba Ali Oruç, o karanlık geceyi ve duygularını şu ifadelerle dile getirdi;

Çocukları aramaya çalıştık ama tabi iletişime geçemedik. O gece biz aradığımızda şehadet şerbetini içmişler bizim haberimiz yok. Yani o gece bizim için hayat durdu. O gece gel bizlere sor, sabah olmadı. E tabi sabah acı haberi verdiler.

Ne mutlu ki şehadet şerbetini içtiler. O şehadet şerbeti herkese nasip olmaz hele ki benim iki tane yiğidim, Ahmet'im Mehmet'im... bir baba olarak ben onlarla gurur duyuyorum. Ne mutlu onlara ki vatan için bayrak için şehit oldular.

Evlatsız olur ama vatansız olmaz. Allah vatansız bırakmasın bizi. Çocuklarımız ne yaptı, bize bu vatanı emanet etti. Biz de ne yapacağız bu vatana sahip çıkacağız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Onlar yaşıyor ama biz görmüyoruz. Özlüyorum, ikisini de çok özlüyorum...

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