Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 15:22, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Mersin'in doğusunun iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın güney batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.