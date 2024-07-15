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3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 16:40, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:55
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Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Ovacık Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Elban, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangının saat 12.00 civarında çıktığını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını bildiren Elban, orman, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin süratli müdahalesiyle yangının 14.30'da kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ifade etti.

"Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti.

Yangınla birlikte alevlerin tehdit edebileceği bir yazlık sitede ekiplerin tahliye çalışması yaptığını, 4 evin bulunduğu başka bir bölgeye de ekiplerin sevk edildiğini anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten, 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterimiz aramasına rağmen maalesef kendilerine ulaşılamadı.

Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik. 2 erkek ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Bu 4 evde yaşayan sakinlerden, farklı aileler burada yaşıyorlar. Alaçatı'nın sakinlerinden 3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimizin aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı."

Yangınla ilgili herhangi bir risk kalmadığını aktaran Elban, "Esas itibarıyla burada nitelikli orman, ağaç yok. Basit çalılık ve makilik vasfında. Havanın kuru olması, rüzgarın şiddeti nedeniyle hızlı yayıldı. Bölgemizde çok yangınımız var. Onlar içerisinde büyük diye değerlendiremeyeceğimiz bir yangın." diye konuştu.

Öte yandan arazide bulunan cesetlerle ilgili savcılık incelemesi yapılıyor. Cesetlerin bölgede evleri bulunan Mesut Coşkun (68) ve aynı aileden Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas'a (35) ait olduğu belirlendi.

- Yangın

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edilmişti.

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