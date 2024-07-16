YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Gündemimizde zam değil, personel var
Gündemimizde zam değil, personel var
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz
Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz
Asgari ücrette makas açılıyor
Asgari ücrette makas açılıyor
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak

Yargıtay'dan yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından ev sahiplerinin talepleri altında ezilen kiracılara nefes aldıracak karar geldi. Yargıtay, kirada yapılacak artışta 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınmasına hükmetti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 07:47, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 07:43
Yazdır
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Yüzde 25'lik kira zam oranının kalkmasının ardından ev sahiplerinin, 'fahiş zam, bir evde iki kişi çalışma, yılda iki kere zam ve tahliye taahhütnamesi' kıskacı altında ezilen kiracılara Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi.

Yargıtay, enflasyon sebebiyle paranın değer kaybına istinaden kira uyarlama isteğinin genel değil, özel hükümlere göre yapılması gerektiğine hükmetti. Yargının gündemine yansıyan dava konusu kira anlaşmazlığına yerel mahkeme tarafından verilen karara son noktayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi koydu.

Daire, taraflarca kira artış oranına ilişkin bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmeleri için yeni yıla uygulanacak kira bedelinin hakim tarafından ortalama TÜFE değişiklik oranı, evin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceğini hüküm altına aldı.

Daire, kararında yeni dönem kiraların belirlenmesinde kısa süreli kiralarda, 'tespit davası', 3 ve daha uzun süreli kiralar içinse 'uyarlama' davasının açılması gerektiğine ilişkin Yargıtay içtihatlarının uygulama kabiliyetinin kalmadığına dikkati çekti. Kira sözleşme süresinin kısa veya uzun süreli veya belirsiz süreli olmasının kira belirlenmesinde fark kalmadığını vurgulayan daire, ev sahibi ile kiracı arasında sözleşmenin yapılması sonrasında ekonomik faktörlerdeki olumlu veya olumsuz değişiklikler ile rayiç kira artışları ve evin durumuna ilişkin olumlu-olumsuz değişimlerin, açılacak davalarda Türk Borçlar Kanunu'nun tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek şartıyla geçerli kılan 344. maddesinin baz alınması gerektiğini belirtti.

Söz konusu kanun maddesinin özel bir uyarlama hükmü niteliğinde olduğunu, yeni dönemde artışlara bağlı enflasyonun, paranın satın alma gücünde meydana gelen değişimleri de kapsadığına işaret eden daire, kiranın belirlenmesinde genel uyarlama hükmü olan Türk Borçlar Kanunu'nun 'Aşırı ifa güçlüğü' başlığını taşıyan ve 'sözleşmeden dönme' hakkını içeren 138. maddenin uygulanamayacağına karar verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber