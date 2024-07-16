Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sözlerimin hemen başında aziz milletimin ve tüm Müslümanların bugün idrak ettiğimiz Aşure gününü canı gönülden tebrik ediyorum.

Bu mübarek ay ve gün vesilesiyle tutulan oruçların yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını gönülden niyaz ediyorum.

Muharrem ayı rahmet merhamet ve lütuf ayıdır. Bu ay Kerbela hadisesi sebebiyle bizim için aynı zamanda hüzün ve keder ayıdır. Peygamberimizin cennet gençlerinin efendileri olarak tarif ettiği torunu Hazreti Hüseyin ehlibeytten 72 müminle beraber bugün şehit edilmiştir. Pir Sultan Abdal Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela'yı şöyle anlatır; Hak için kendini kurban eyleyen Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin cümle erenlere ferman eyleyen erenler Serdar'ı İmam Hüseyin. Evet yaklaşık 14 asırdır yüreklerimizde dinmeyen sızı hepimizin bütün İslam coğrafyasının bütün Müslümanların ortak yarası ortak acısıdır.

Kerbela faciasının 1385'inci yıldönümünde şehitlerin sultanı Hazreti Hüseyin efendimizi ve yarenlerini bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde sevgili canları misafir edecek Mah-ı Muharrem oruç açma lokması vesilesiyle aynı sofra etrafında gönüllerimizi birleştireceğiz.

Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek aramıza nifak ve fitne tohumları serpmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Devlet ve millet olarak İslam alemini ilgilendiren her meselede olduğu gibi Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu korumaya devam edeceğiz. Önceki sene kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız bu noktada gerçekten anlamlı roller üstleniyor. Cemevlerinin inşası bakımı elektrik su ve gaz ücretlerinin ödenmesinden Alevi Bektaşi inanç önderlerinin istihdamına kadar geniş bir yelpazede pek çok hizmeti artık devletimiz sunuyor.

Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz. Aşure gününün başta Alevi Bektaşi vatandaşlarımız olmak üzere bütün milletimiz için barışa kardeşliğe ve muhabbete vesile olmasını diliyorum.

"Her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır"

Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun ziyaret trafiğimiz oldu.

BYD ile toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.

Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız ardına kadar açıktır. Yeter ki kazan-kazan anlayışıyla hareket edilsin.

Her zaman söylediğim gibi ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız sonuna kadar açıktır.

Bir diğer sınavımız Paris 2024 olimpiyat oyunlarıdır. Sporcularımızdan Tokyo'da elde ettikleri tarihi başarıyı Paris'te çok daha ileri seviyelere taşımalarını bekliyorum. Paris Olimpiyatları'nda yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum.

"Bin bir nazla verilen silahlar bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor"

Değerli arkadaşlar 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez rolünü tekrar teyit etmiştir.

Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor.

Savunma sanayi ticareti ile ilgili bazı kritik malzemeler de suyu yokuşa sürme çabalarına rastlıyoruz. Bunların NATO'nun taşıyıcı kolonu olan ittifak dayanışması ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı açıktır. Temaslarımızda bu sorunların süratle çözülmesi gerektiğini söyledik.

İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.

Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız.

Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir.

Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız.

Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin veremeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz.

Bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır.

"Haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik"

Türksat 6A ile haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik. Yeni uydumuz dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşıdır. Yerli ve milli uydumuzun tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalogla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz.

Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

İstanbul'da çocuk parkında 5 yaşındaki evladımız can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin, ihmalkarlığın faturasını İzmir Konak'ta ödedik.

İstanbul'daki, Antalya'daki skandallarda nasıl vicdansızca davrandıysalar, İzmir'deki müessif hadisede de aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler.

"Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz, alacağız"

Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz.

İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz alacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç ivmelenecek. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor.