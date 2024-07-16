4 gündür haber alınamayan gazi evinde ölü bulundu

Olay, bugün Şirinevler Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, 4 gündür Gazi Hayati Uğursoy'dan haber alamayan komşuları, apartmandaki kokudan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Uğursoy'un dairesine girdi.

Eve giren ekipler, Uğursoy'un cansız bedeni ile karşılaştı. Uğursoy'un ölüm haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Hayati Uğursoy'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.